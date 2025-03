Neuf ans de prison pour un instituteur ayant agressé sexuellement 25 enfants

Article Suggestions

Le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné ce vendredi un instituteur de 56 ans à neuf ans de prison pour des agressions sexuelles perpétrées sur des enfants entre 2004 et 2023. En 20 ans d'exercice, au moins 25 victimes ont été recensées, 24 filles et un garçon, âgés au moments des faits "entre 7 et 9 ans".