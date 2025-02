Mohamed Amra a passé sa première nuit en prison

Le narcotrafiquant Mohamed Amra, arrêté samedi en Roumanie après neuf mois de cavale marquée par la mort de deux agents pénitentiaires, a été mis en examen mardi soir à Paris, notamment pour meurtres et évasion en bande organisée, avant son probable placement en détention.

Dès son arrivée sur le sol français, le multirécidiviste âgé de 30 ans a immédiatement été transféré vers le tribunal judiciaire de Paris. Surnommé "la mouche", Mohamed Amra a été mis en examen pour meurtres, tentative de meurtres, évasion, vol et recel de vol, le tout en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs, a détaillé le parquet de Paris.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi INFO EUROPE 1 – Les premiers détails de la cavale de Mohamed Amra connus

Placé à l'isolement

Escorté par un très important dispositif policier, il a ensuite été emmené dans un centre pénitentiaire de haute sécurité. Mohamed Amra a ainsi passé la nuit au quartier d'isolement réservé aux détenus les plus sensibles, comme l'explique Jean-Baptiste Perrier, président de l'Association française du droit pénal. "Les détenus qui sont à l'isolement sont dans une cellule à part et font l'objet de promenades à part. On veut éviter les pressions, les concertations, les fuites. Donc, il y a moins de visites qu'en temps normal. Dans les cas particuliers, lorsqu'il y a ce type de risque d'évasion, on peut peut-être avoir une vision assez stricte de visites extérieures", détaille-t-il.

Devant le juge d'instruction mardi soir, Mohamed Amra a choisi de garder le silence, lui qui, lors de son arrestation en Roumanie, s'était dit déterminé à prouver son innocence.