INFO EUROPE 1 – Les premiers détails de la cavale de Mohamed Amra connus

Article Suggestions

L'enquête continue après l'arrestation de Mohamed Amra. Arrêté ce samedi à la sortie de son taxi à Bucarest, en Roumanie, deux coups de filet internationaux ont été réalisés et 25 complices ont été interpellés et placés en garde à vue. Mohamed Amra, dit "La Mouche", est, lui, resté introuvable pendant neuf mois. Mais aujourd'hui, on en sait plus sur sa cavale.