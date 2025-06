Mineur tué à Dax : le suspect mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire

L'adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir tué un jeune de 17 ans lors des célébrations du titre de champion d'Europe du PSG, a été mis en examen ce dimanche pour assassinat et il a été placé en détention provisoire. Ce jeune homme s'était livré ce samedi au commissariat de Bordeaux.

Un adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir tué un jeune de 17 ans la semaine dernière à Dax (Landes), a été mis en examen dimanche pour assassinat et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet de Mont-de-Marsan. Ce jeune "activement recherché depuis la commission des faits" s'est livré la veille au commissariat de Bordeaux, a souligné dans un communiqué la procureure Alexa Dubourg.

"Il a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire"

"Présenté au magistrat instructeur (...), et après avoir gardé le silence lors de son interrogatoire de première comparution, il a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire", a-t-elle ajouté. Selon le parquet de Dax, d'abord saisi de l'affaire avant le pôle d'instruction de Mont-de-Marsan, "l'antériorité d'un conflit entre l'auteur et la victime" peut "laisser penser à un geste prémédité".

La victime a succombé à plusieurs coups de couteau portés au thorax le 31 mai au soir, en marge des célébrations du sacre européen du club de football Paris SG. Il avait un "contentieux préexistant" avec le suspect, lui reprochant notamment le vol de sa casquette plusieurs jours auparavant, d'après la même source.

Le mis en examen "est défavorablement connu des services de police et de la justice, notamment pour des faits de port d'arme", a précisé Mme Dubourg. Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, selon une source proche de l'enquête. Vendredi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Dax pour rendre hommage à l'adolescent mortellement poignardé.