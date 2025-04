Meurtre dans une mosquée du Gard : Bruno Retailleau affirme que «la piste d'un acte anti-musulman n'est pas négligée»

Deux jours après le meurtre à coups de couteau d'un fidèle dans la mosquée de Grand-Combe, dans le Gard, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rend sur place ce dimanche après-midi. Il affirme que "la piste d'un acte anti-musulman n'est pas négligée" tout en soulignant que "les images sont effroyables".

"La piste d'un acte antimusulman est privilégiée mais n'est pas la seule", a déclaré le procureur de la République d'Alès, dimanche, au sujet du meurtre d'un fidèle dans la mosquée de la petite commune gardoise de La Grand-Combe vendredi matin, par un homme toujours en fuite.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est la piste sur laquelle on travaille en priorité et en premier", a convenu Abdelkrim Grini, s'exprimant devant la sous-préfecture d'Alès en présence du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, venu faire le point sur l'enquête et rencontrer la communauté musulmane locale.

"C'était une mosquée, un lieu de culte, un lieu de paix"

"Mais ce n'est pas la seule", a poursuivi le magistrat, évoquant "certains éléments (qui) pourraient laisser penser que ce mobile n'était peut-être pas le mobile premier (...) ou le seul mobile".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Bien sûr, la piste d'un acte antimusulman n'est pas du tout négligée, bien au contraire", a martelé de son côté le ministre de l'Intérieur, après avoir exprimé "un message de compassion vis-à-vis des proches de celui qui n'est plus, Aboubakar Cissé, et de sa famille".

"C'était une mosquée, un lieu de culte, un lieu de paix, un lieu de prière et de recueillement, et ce jeune homme priait son Dieu. On ne connaît pas encore les mobiles, mais le procureur de la République ne néglige aucune piste, et une fois de plus, il est hors de question de tolérer dans cette société hyper violente ce genre d'acte", a ajouté Bruno Retailleau, se déclarant persuadé que le meurtrier sera arrêté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Cela prendra j'espère le moins de temps possible, mais nous l'aurons", a-t-il affirmé, "nuit et jour les enquêteurs sont à la poursuite de cet individu qui a tué dans des conditions absolument ignobles et inacceptables".