Manifestations du 1er-Mai : quelles dispositions ont été prises par les forces de l'ordre pour faire face à d'éventuels débordements ?

Entre 100.000 et 150.000 manifestants sont attendus partout en France pour le 1er-Mai, à travers près de 250 rassemblements au total. Mais les risques de débordements sont pris très au sérieux par les forces de l'ordre, notamment face à la présence de black blocs. Alos, plusieurs milliers de policiers et gendarmes seront déployés dans les différents cortèges. Avec une mission : prévenir et limiter les violences.