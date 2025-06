«Les narcotrafiquants trouvent des solutions» : qu’est-ce que «Potato Chat», la messagerie cryptée en passe de remplacer Telegram dans le narcobanditisme

Après WhatsApp et Telegram, les narcotrafiquants ont trouvé leur nouveau terrain de jeu. Une messagerie cryptée, développée en Chine, intitulée "Potato Chat". Détenir des actifs numériques, acheter des produits illicites en cryptomonnaie ou encore réunir des milliers de consommateurs dans un seul groupe : les atouts sont nombreux pour les narcotrafiquants, au grand dam des enquêteurs.

Jusqu'où iront les narcotrafiquants pour étendre leurs réseaux en France ? Après WhatsApp, puis Telegram, les dealers ont investi un nouveau réseau social. Une messagerie cryptée chinoise intitulée "Potato Chat", et dont les fonctionnalités présentent de nombreux avantages pour les narcobandits.

À commencer par l'anonymat, comme l'explique Alexandre Agasse, policier du syndicat Alliance spécialisé dans la criminalité organisée : "Il n'y a pas besoin de s'identifier ni par un numéro de téléphone, ni par une adresse électronique". Aucune donnée personnelle n'est demandée lors de l'inscription, pas même une date de naissance.

Des transactions en cryptomonnaies

Là où Telegram pouvait restreindre le nombre d'utilisateurs sur certains chats, les narcotrafiquants peuvent, sur cette application, créer des groupes avec un nombre illimité de personnes. Un atout de taille, selon Alexandre Agasse : "L'avantage que ça présente, c'est de pouvoir discuter avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes en même temps, en ne posant qu'une seule question et ainsi avoir des centaines de réponses d'un seul coup. Il y a ainsi des prises de rendez-vous très rapides et efficaces pour eux".

Autre fonctionnalité très attractive pour les narcobandits, la possibilité d'y détenir un portefeuille de monnaies virtuelles. Il est ainsi possible d'acheter, de vendre et même d'envoyer des cryptomonnaies entre utilisateurs. L'avantage ici est la "traçabilité", selon Alexandre Agasse. Les consommateurs peuvent ainsi passer commande au dealer sur l'application et se faire ensuite, directement livrer chez eux en toute discrétion.

Pas de réponses aux réquisitions

Si les narcotrafiquants se tournent aujourd'hui vers cette nouvelle messagerie cryptée, c'est parce que "Telegram commençait à répondre aux réquisitions de la police", analyse Alexandre Agasse. "Les narcotrafiquants trouvent des solutions plus efficaces, plus rapides pour contrer nos méthodes de travail", poursuite le policier qui déplore l'absence de contact avec les dirigeants de "Potato Chat".

"La difficulté, c'est qu'on va avoir du mal à identifier les utilisateurs, que ce soient les narcotrafiquants ou les consommateurs étant donné qu'on n'aura pas de réponses à nos réquisitions", s'inquiète-t-il avant de conclure : "Les narcotrafiquants ont, pour l'instant, toujours un temps d'avance. Nous, on est obligé de s'adapter et on le fait de plus en plus rapidement en nous spécialisant dans les nouvelles technologies numériques. Eux ils anticipent, nous on est obligé de réagir".