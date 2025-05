SONDAGE - Sécurité : deux Français sur trois favorables au port d'armes systématique pour les policiers municipaux

Selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche", 66% des Français, soit deux personnes sur trois, sont d'accord pour systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux. Un résultat identique au baromètre réalisé en novembre 2024 par le même institut.

Le port d'armes pour les policiers municipaux n'est pas systématique : il faut une demande motivée du maire de la commune, validée par un représentant de l'État, pour leur octroyer une arme de service. Dans un contexte de sentiment d'insécurité, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*, montre que 66% des Français, soit deux personnes sur trois, sont d'accord pour systématiser ce port d'armes pour les policiers municipaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Poitiers : les policiers municipaux en grève pour réclamer des armes

33% des sondés s'y opposent, et 1% ne se prononce pas. Ces résultats sont similaires à un précédent baromètre réalisé par le même institut de sondage, en novembre 2024, et la part de "Oui" est plus élevée qu'en avril 2024, où elle était de 59%.

À gauche, un électorat divisé

En bref, les résultats de l'enquête de l'institut CSA ne diffèrent que très légèrement selon le sexe, l'âge et le statut socioprofessionnel des participants. Les hommes (67%) et les femmes (64%) y sont majoritairement favorables. Les parts sont de même globalement équivalentes selon l'âge des sondés, avec une pointe à 71% chez les 18-24 ans. Enfin, les CSP+ (62%), les CSP- (67%) et les inactifs (67%) partagent également leur accord.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les réponses diffèrent néanmoins lorsque l'on compare suivant la proximité politique des Français interrogés. Dans l'ordre décroissant, les sympathisants d'extrême droite (84%), de droite (78%) et du camp présidentiel (69%) sont d'accord pour voir les policiers municipaux être équipés d'une arme, tandis qu'à gauche, les sondés sont plus partagés, à 51% opposés à la mesure. Les plus en défaveur de cette idée sont les personnes votant pour le PS, à 55% contre.

*Échantillon national représentatif de 1009 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.