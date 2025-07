Bordeaux : le maire écologiste arme enfin sa police, à un an des municipales

Le maire écologiste, Pierre Hurmic, a finalement fait de la sécurité une priorité, à un an de la fin de son mandat. Les policiers municipaux bordelais, souvent en première ligne, sont désormais équipés de pistolets semi-automatiques. Ils réclamaient cette mesure depuis longtemps.

Changement de politique à Bordeaux. Depuis ce jeudi, les policiers municipaux bordelais sont équipés de pistolets semi-automatiques. À un an de la fin de son mandat et des élections municipales, le maire écologiste, Pierre Hurmic fait de la sécurité une priorité. Le maire de Bordeaux en avait fait l’annonce à la fin de l’année dernière.

La décision concerne environ un quart des effectifs de la police municipale bordelaise. Des policiers, souvent en première ligne, qui réclamaient cette mesure depuis longtemps. C'est désormais chose faite.

"Maintenant, on a tous les outils"

"C'est un Glock 19. Chargeur de 15 cartouches", commente le brigadier chef principal, Alexis. 27 policiers municipaux sont désormais armés et formés. "On les a fait passer devant un psychologue, le minima c'est 300 cartouches, on a fait 350 cartouches", décrit-t-il.

Dotés de ce pistolet semi-automatique, Anthony et Peter appartiennent à cette brigade armée. "Là maintenant, on a tous les outils : de la parole, jusqu'à l'arme létale, en passant par les pistolets à émission électrique, le bâton. S'il se passe une problématique, une attaque au couteau, comme on voit souvent, on pourra répondre à la demande. Alors qu'avant, on devait attendre que la police nationale se déplace", explique l'un des policiers.

"Avant, nous n'arrivions pas à recruter"

L'armement d'une partie des agents, c'est aussi un argument pour recruter et renforcer la police municipale de Bordeaux, reconnaît le maire écologiste Pierre Hurmic. "Une brigade spécifique qui, elle et elle seule, sera armée. On a engagé 15 nouveaux policiers pour la brigade d'appui de sécurisation. On a eu 106 demandes, c'est quand même énorme. Avant, nous n'arrivions pas à recruter", confie le maire.

"Nos policiers municipaux sont de plus en plus les primo-intervenants sur un certain nombre de lieux où ils se sentent en danger. Sur ces lieux-là, ne peut intervenir que la brigade d'appui de sécurité et qui, elle, a besoin d'être armée", complète-t-il. 57 policiers municipaux seront armés à la fin de l'année sur un effectif total qui avoisinera les 200 agents.