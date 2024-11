SONDAGE - 66% des Français estiment qu'il faut systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux

Confrontés à la hausse de la criminalité, parfois sur fond de narcotrafic, les policiers tirent la sonnette d'alarme. Et réclament, dans certaines communes, des moyens adaptés à la menace qui se dresse devant eux. À Poitiers, où une fusillade a fait un mort et quatre blessés début novembre, un appel à la grève a même été lancé par le syndicat Unsa pour armer la police municipale. Et sur ce sujet, les gardiens de la paix reçoivent le soutien d'une majorité de Français.

Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 66% de nos concitoyens estiment qu'il faut systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux. Un chiffre en hausse de sept points par rapport à avril dernier.

Les sympathisants de gauche vent debout, ceux de droite approuvent

Selon l'âge des personnes interrogées, les résultats varient faiblement. Au moins six Français sur dix, quelle que soit la tranche d'âge considérée, souhaitent que les policiers municipaux portent systématiquement une arme. L'idée suscite une approbation plus marquée chez les 50-64 ans (73%) que chez les 25-34 ans. De façon générale, les plus âgés (50 ans et plus) sont légèrement plus convaincus (68%) que les moins de 35 ans (63%).

En revanche, on observe un fort clivage gauche-droite sur la question. L'hypothèse d'armer systématiquement les policiers municipaux provoque une levée de boucliers à gauche tandis qu'elle séduit massivement à droite. Dans le détail, les plus rétifs sont incontestablement les sympathisants de La France insoumise. 70% d'entre eux se disent en effet opposés à la systématisation du port d'armes chez les policiers municipaux, tout comme 64% des électeurs EELV. À Grenoble, la politique en la matière du maire écologiste Éric Piolle, qui refuse d'armer sa police, interroge d'ailleurs les habitants.

D'après notre sondage, moins d'un électeur de gauche sur quatre se dit favorable à une telle mesure. À l'inverse, les sondés se classant à droite de l'échiquier politique approuvent largement (près de 80%) la systématisation du port d'armes pour les policiers municipaux. Les chiffres atteignent même des sommets chez les électeurs du Rassemblement national avec près de 90% de réponse positive.