Le Sénat adopte la proposition de loi contre le narcotrafic à la quasi-unanimité

Alors que l'Assemblée nationale s'écharpe, le Sénat avance. Les sénateurs ont voté en grande majorité pour la proposition de loi contre le narcotrafic ce mardi 4 février. Ce sera ensuite au tour de l'Assemblée d'examiner le texte d'ici la mi-mars, qui prévoit la création d'un parquet anti-narcotrafic.

Le Sénat a adopté mardi, presque à l'unanimité, une proposition de loi transpartisane pour lutter contre le narcotrafic en France, qui prévoit notamment la création d'un parquet spécialisé et complète l'arsenal répressif contre le trafic de drogue.

Un examen à l'Assemblée pour mars

Les sénateurs ont donné leur feu vert au texte de leurs collègues Etienne Blanc (Les Républicains) et Jérôme Durain (Parti socialiste), qui a reçu un franc soutien du gouvernement représenté par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Adopté avec 338 voix pour et une voix contre, il est désormais transmis à l'Assemblée nationale qui compte l'examiner au mois de mars, potentiellement à partir du 17 dans l'hémicycle.