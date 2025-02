La fin de neuf mois de cavale : retour sur l'arrestation de Mohamed Amra

Le narcotrafiquant multirécidiviste Mohamed Amra, en fuite depuis son évasion en mai 2024 lors de laquelle deux agents pénitentiaires avaient été tués dans l'attaque de leur fourgon dans l'Eure, a été arrêté sur mandat d'arrêt européen samedi en Roumanie.

La fin de neuf mois de cavale : le narcotrafiquant Mohamed Amra, en fuite depuis son évasion sanglante il y a plus de neuf mois, a été arrêté en Roumanie, a annoncé samedi sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le 14 mai 2024, deux agents pénitentiaires avaient été tués et trois autres blessés lors de l'attaque ultraviolente de leur fourgon au péage d'Incarville (Eure) pour libérer Amra.

Mohamed Amra avait changé d'apparence

Son arrestation s'est déroulée dans le calme. Au moment de son interpellation, Mohamed Amra est seul et n’est pas armé mais son apparence a changé : il n’a plus les cheveux bruns mais roux. Il porte des lunettes. Il arbore une barbe de plusieurs jours. Vêtu d'une doudoune et de chaussures noires, il est habillé sobrement.

De retour en prison en France dans un maximum de huit semaines

Pour l’instant, Mohamed Amra est détenu à Bucarest. Il va être présenté rapidement à un magistrat roumain. Pour éviter qu’il ne s'enfuie de nouveau, des mesures strictes vont être appliquées, selon Claude Moniquet, expert du renseignement. "Une détention dans des conditions très strictes, dans un quartier certainement de haute sécurité, avec toutes les précautions prises s'il y a des transferts. Une limitation de ses contacts. En l'occurrence, là, il y a un mandat d'arrêt européen, donc c'est beaucoup plus rapide. Tout recours compris, normalement, Mohamed Amra se retrouvera en prison en France dans un maximum de huit semaines", indique-t-il.

Les membres du commando, qui ont aidé Mohamed Amra à s’enfuir, sont eux toujours en fuite et activement recherchés.