«J'ai une déception» : les victimes de Joël Le Scouarnec déçues par le verdict

L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec a été condamné mercredi à la peine maximale de 20 ans de réclusion pour violences sexuelles sur près de 300 victimes, dont beaucoup ont exprimé leur colère et leur déception que la cour n'ait pas assorti cette peine d'une mesure de rétention de sûreté.

Joël Le Scouarnec condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes. Une peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers. L'ex-chirurgien pédocriminel échappe en revanche à la rétention de sûreté.

Selon un de ses avocats, il a confirmé ne pas compter faire appel. Europe 1 s’est rendue devant la Cour criminelle du Morbihan. Sur place, les victimes ressortent avec un goût amer.

“On porte ce fardeau depuis plus de 30 ans"

La gorge nouée, en prise d'émotion à la hauteur de la gravité du moment attendu par près de 300 victimes, la présidente a prononcé la condamnation de Joël Le Scouarnec à 20 ans de réclusion criminelle. La peine maximale est assortie de mesures de sûreté, notamment les soins, mais pas la rétention de sûreté. Une peine rarissime qui aurait évité à l'accusé d'être libérable d'ici 6 à 7 ans, car il purge déjà une peine de 15 ans.

Goût amer pour ces victimes à la sortie du verdict. “S'il avait eu la sûreté, avec obligation de soins, je l'aurais accepté. Mais là, non”, déplore un homme. "On porte ce fardeau depuis plus de 30 ans et puis lui, il n'aura fait que 20 ans. Moi c'est la rétention de sûreté, elle n'est pas revenue sur l'interdiction de résider sur des départements où résident justement les victimes, la région Bretagne et tout ça. J'ai une déception", reconnaît une femme au micro d’Europe 1.

Une justice qui se veut réparatrice et un accusé qui veut réparer, voilà les raisons pour lesquelles Joël Le Scouarnec écope de la peine la plus lourde mais pas de mesures exceptionnelles, estime son avocat Maxime Tessier.

"La Cour criminelle a noté dans sa décision l'extrême importance de la reconnaissance de Joël Le Scouarnec. Monsieur Le Scouarnec a exprimé une volonté de réparer. Ça a été un des arguments très forts retenus par la Cour", souligne-t-il. Devant le tribunal, les familles réunies en collectif affirment qu'elles continueront de se battre pour que la société protège mieux les enfants.