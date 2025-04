INFO EUROPE 1 - Un réseau d'organisateurs de mariages blancs entre Français et Algériens démantelé en région parisienne

Selon les informations d’Europe 1, les policiers viennent de procéder à un coup de filet au sein d’un réseau d'organisateurs de faux mariages pour permettre à des ressortissants algériens d’obtenir des papiers français...

Ils organisaient des faux mariages en France dans le seul but de faire obtenir des papiers aux Algériens. Selon les informations recueillies par Europe 1, les policiers viennent de démanteler un vaste réseau d’aide à l’immigration irrégulière. Une demi-douzaine de suspects ont été interpellés à Paris et en région parisienne et placés en garde à vue.

Ils sont soupçonnés d’avoir organisé des mariages blancs entre des Français et des Algériens, dans le seul but de donner à des ressortissants étrangers des papiers en règle, voire parfois la nationalité française. Au cours des perquisitions, plusieurs milliers d’euros ont été saisis. Leur garde à vue peut durer jusqu’à 96 heures car ils sont poursuivis pour des infractions commises en bande organisée.

Une proposition de loi déposée pour lutter contre les mariages blancs

Une proposition de loi visant à interdire un mariage en France lorsque l’un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire a été votée en première lecture en février dernier au Sénat. Déposé par le sénateur centriste Stéphane Demilly, ce texte est soutenu par le gouvernement et transmis à l’Assemblée nationale.

Renommée "proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés", elle fait écho à la situation du maire de Béziers, Robert Ménard, poursuivi par la justice pour avoir refusé en 2023 de marier une femme et un homme algérien sous le coup d’une OQTF.