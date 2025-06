INFO EUROPE 1 - Paris : le mur de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah dégradé par des tags antisémites

Après la dégradation du Mémorial de la Shoah et d'une école publique à Lyon, le mur de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, situé dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, a été dégradé ce dimanche après-midi par des tags à caractère antisémite, selon les informations d'Europe 1.

"Free Palestine", "Fuck Israël fois 10"... Ce dimanche après-midi, aux alentours de 16h, plusieurs individus ont dégradé le mur de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah avec des tags à caractère antisémite, selon les informations d'Europe 1. L'établissement était fermé.

Le mur, qui s'étend sur six mètres de long et deux mètres de haut, a été pris pour cible et recouvert de ces tags à l'aide d'un aérosol de peinture noire. Le commissariat de police du 8ᵉ arrondissement est saisi de l'enquête. La mairie de Paris procèdera au nettoyage. Les tags à caractère antisémite se multiplient ces derniers jours, avec notamment le Mémorial de la Shoah et l'école publique à Lyon.