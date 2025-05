INFO EUROPE 1 - L'Institut Lissen, soupçonné de dérives islamistes, fermé par la préfecture des Hauts-de-Seine

Un institut de langues, soupçonné de dérives islamistes, vient de fermer ses portes sur ordre du préfet des Hauts-de-Seine, selon les informations d'Europe 1. Pour accélérer la procédure, les autorités ont mis en avant des arguments techniques et administratifs. Une quinzaine d'anomalies ont été relevées lors d'un récent contrôle.

Cours de langues ou école coranique ? Un nouvel établissement aux pratiques religieuses douteuses était dans le viseur des autorités. Selon les informations d'Europe 1, l'Institut Lissen, un institut pour apprendre les langues situé à Colombes, est soupçonné d’être en réalité une école coranique. Sur arrêt préfectoral, il vient de fermer ses portes.

Des symboles liés à un islam intégriste présents dans l'école

Pour accélérer la procédure, les autorités avaient mis en avant le manque de sécurité dans cet établissement recevant du public. Au moins 16 anomalies ont été constatées lors d’un récent contrôle comme la vétusté du bâtiment, les issues de secours condamnées, des extincteurs insuffisants et du personnel non formé aux normes de sécurité. Pour la préfecture, le constat est sans appel : les locaux de l'Institut Lissen, établissement recevant du public, ne garantissaient plus la sécurité des visiteurs, notamment des mineurs.

Une fermeture administrative qui permet aussi d’endiguer un autre problème, selon la préfecture des Hauts-de-Seine, celle d’un projet d’entrisme islamique. Car selon les informations d’Europe 1, lors de ces contrôles, les inspecteurs ont constaté des symboles liés à un islam intégriste dans l’école.

Par exemple, des dessins de personnages sans yeux ni bouche, ce qui correspondrait à une interprétation salafiste ou wahhabite de l'islam, selon certains spécialistes. Des tapis de prières ont aussi été aperçus, selon les inspecteurs. Les responsables de l’établissement ont deux mois pour déposer un recours.