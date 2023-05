Italie : cinq choses à savoir sur la mafia calabraise, la 'Ndrangheta

La 'Ndrangheta calabraise, cible mercredi d'un spectaculaire coup de filet à l'échelle européenne, est considérée par les experts comme la mafia italienne la plus puissante après avoir supplanté la Cosa Nostra sicilienne et la Camorra napolitaine. Voici cinq choses à savoir sur la 'Ndrangheta. Selon la criminologue Anna Sergi de l'Université britannique d'Essex, le nom serait d'origine grecque, le mot "andranghateia" se référant à "un groupe d'hommes d'honneur" et le mot "andrangatho" signifiant "exécuter une action militaire".

La 'Ndrangheta n'est considérée comme une mafia dans la loi italienne que depuis 2010, mais ses origines remontent au moins à l'unification de l'Italie en 1861. Elle s'est fait connaître dans les années 1980 et 1990 par une série d'enlèvements. Elle est soupçonnée notamment du rapt dans les années 1970 à Rome du petit-fils du magnat américain du pétrole John Paul Getty.

La couleur de l'argent

Personne ne sait exactement quels sont les effectifs, mais selon la justice italienne, elle compte au moins 20.000 membres dans le monde. Selon le magistrat italien Roberto di Bella, la 'Ndrangheta est l'organisation criminelle "avec le plus de ramifications et présente sur les cinq continents". Le procureur italien Nicola Gratteri, qui siège à Catanzaro, l'un des fiefs de la 'Ndrangheta en Calabre, une des régions les plus pauvres d'Italie, estime son chiffre d'affaires annuel à 50 milliards d'euros, en grande partie tiré du trafic de cocaïne. Ce qui la différencie des autres mafias est sa structure familiale, "ce qui la rend très fiable car il y a peu de repentis", explique Roberto di Bella à l'AFP.

Les ramifications internationales de la 'Ndrangheta ont contraint les autorités italiennes à demander l'aide de leurs homologues étrangères. En 2020, l'Italie a mis en place le programme "I-CAN" par l'intermédiaire d'Interpol afin d'informer les autres pays où la 'Ndrangheta est présente sur l'organisation de cette mafia et structurer la réponse répressive.

Avant l'opération de mercredi, 46 membres de la 'Ndrangheta avaient été arrêtés dans le monde entier dans le cadre de ce programme. Le plus célèbre d'entre eux est Rocco Morabito, l'un des fugitifs les plus recherchés d'Italie, qui a été arrêté l'année dernière au Brésil, après s'être évadé d'une prison en Uruguay en 2019.

Massacre en Allemagne

Un épisode sanglant en Allemagne a projeté la 'Ndrangheta sur le devant de la scène : en août 2007, les corps de six Italiens, âgés de 16 à 39 ans et membres d'un des deux clans mafieux de la localité calabraise de San Luca, sont découverts criblés de balles dans deux véhicules devant le restaurant italien "Da Bruno" à Duisbourg.

Ce massacre était, selon les enquêteurs, une "vendetta" après l'assassinat fin 2006 de Maria Strangio, épouse de Giovanni Nirta, chef du clan rival. Si ses tueurs ont pu par le passé couler des victimes dans du ciment ou les dissoudre dans de l'acide, la 'Ndrangheta préfère désormais se faire discrète.

300 accusés au procès

Un maxi-procès avec plus de 300 accusés, présumés membres ou proches de la 'Ndrangheta, s'est ouvert en 2021, dévoilant le réseau de politiciens, avocats et hommes d'affaires accusés de collusion avec la mafia. Par ses proportions, ce procès n'est dépassé que par le premier maxi-procès de 1986-1987 à Palerme contre la Cosa Nostra sicilienne, à l'issue duquel 338 accusés furent condamnés. Les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino furent ensuite assassinés par la mafia.