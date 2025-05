INFO EUROPE 1 – Frères musulmans : le préfet de Marseille signale à la justice un tweet de l’avocat Rafik Chekkat

Le préfet de Marseille Georges-François Leclerc a saisi la justice en vertu de l’article 40 pour signaler un tweet de l’avocat maître Rafik Chekkat. Selon les informations d’Europe 1, le signalement concerne un post publié le 21 mai dernier sur le réseau social X et qui fait référence au rapport mis en ligne par le gouvernement sur les Frères musulmans.

"Une ou plusieurs infractions pénales." Selon les informations d’Europe 1, le préfet de Marseille Georges-François Leclerc a signalé au titre de l’article 40 un tweet de l’avocat maître Rafik Chekkat. Dans un post publié le 25 mai 2025, le conseil au barreau de Marseille a déclaré : "L’œuvre latente du Juif est très difficile à analyser, il y a là toute une action souterraine, dont il est presque impossible de saisir le fil", une citation tirée du livre antisémite La France juive d’Edouard Drumont pour faire référence au rapport gouvernemental sur les Frères musulmans rendu public la semaine dernière.

"Deux interprétations possibles"

Pour le haut fonctionnaire, cette citation peut être interprétée de deux manières. La première, "la plus évidente", selon lui, est de sous-entendre que "'les Juifs', par leur 'action souterraine' sont à l’origine du rapport gouvernemental et de la persécution alléguée au Frères musulmans". La seconde interprétation possible, toujours selon le préfet de Marseille, serait "de placer sur un pied d’égalité, d’une part, les Juifs et les persécutions qu’ils ont connues, et d’autre part les Frères musulmans, qui font l’objet du rapport".

Cette association du Gouvernement à Edouard Drumont, connue pour son antisémitisme en France à partir de la fin du XIXe siècle, est "infâmante", toujours selon le préfet. Georges-François Leclerc estime ainsi que les propos de maître Rafik Chekkat, conseil d’Elias d’Imzalène, influenceur musulman condamné après un appel à l’Intifada en 2024, constituent une ou plusieurs infractions pénales. Charge à la justice de procéder à une évaluation des faits.