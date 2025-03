INFO EUROPE 1 - Doualemn : avis favorable de la commission d'expulsion pour l'expulsion de l'influenceur algérien

La commission d'expulsion de l'Hérault a tranché sur le cas Boualem Naman, l'influenceur algérien qui se fait appeler "Doualemn", en rendant un avis favorable à son expulsion. Il avait été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour "provocation non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit".

Au centre d'un imbroglio diplomatique entre la France et l'Algérie, l'influenceur algérien Doualemn a reçu mardi un avis favorable à son expulsion du territoire français rendu par la commission d'expulsion de l'Hérault à Montpellier. Ce "Comex", consultatif, composé de deux magistrates du tribunal judiciaire et d'une juge administrative, s'était réuni mercredi dernier "à la demande du préfet de l'Hérault, qui envisage de prendre une mesure d'expulsion du territoire" contre cet homme de 59 ans, Boualem Naman de son vrai nom, avait expliqué sa présidente lors d'une audience publique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Condamné à cinq mois de prison avec sursis

L'influenceur algérien avait été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour "provocation non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit", après la diffusion d'une vidéo polémique sur les réseaux sociaux. Le 4 janvier, il avait fait l'objet d'un signalement par le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, et le préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauch, avant d'être interpellé. Le préfet avait ensuite estimé que ses propos justifiaient le retrait de son titre de séjour et son expulsion immédiate.

Mais son renvoi en France dès son arrivée sur le sol algérien, le 9 janvier, avait été perçu comme un camouflet par Paris. Le tribunal administratif de Melun avait ensuite annulé son obligation de quitter le territoire français (OQTF), enjoignant les autorités à reprendre la procédure, cette fois avec un débat contradictoire.