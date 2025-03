© Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Mineur mortellement poignardé à Tours : un homme et une femme écroués

Un homme et une femme de 19 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un mineur à Tours, ayant eu lieu mercredi soir. Le jeune homme est suspecté d'assassinat et la jeune femme de complicité. Une information judiciaire avait été ouverte vendredi.