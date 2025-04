«Il a mis 10 coups de couteau à son ami» : le témoignage édifiant des élèves Nantais

Un déferlement de violence inexplicable. Ce jeudi 24 avril, une jeune fille a été mortellement poignardée par un élève de seconde dans un lycée privé de Nantes. Trois autres lycéens ont été blessés. Bruno Retailleau et Élisabeth Borne se sont rendus sur place, tandis que François Bayrou a demandé "une intensification des contrôles" aux abords des écoles.





Un mort et trois blessés, tel est le bilan le plus récent de l'attaque au couteau survenue dans un lycée privé catholique de Nantes. Ce jeudi 24 avril, une jeune fille a été mortellement poignardée par un élève de seconde.

Des cellules de soutien psychologique mises en place

Devant l'établissement, les élèves confient leur terreur et incompréhension face à cet événement. "Les gens criaient "courrez, courrez! Vous devez y aller !" Et on a senti que quelque chose n'allait pas bien. Mais on ne savait pas quoi faire", explique une élève.

Le déferlement de violence avec lequel le lycéen s'est acharné sur ses camarades de seconde reste pour eux inexplicable. "J'ai une amie qui était là quand la personne s'est fait poignarder. Il s'est introduit dans sa classe, et a poignardé la deuxième personne, apparemment plusieurs fois. Tout le monde était au fond de la classe, ils avaient tous peur. Il y a un monsieur de l'informatique qui l'a arrêté au bout d'un moment. Il y en a un à qui il a mis dix coups de couteau alors que c'était un de ses amis", témoigne une autre élève anonyme.

Quatre élèves au total, victimes d'une violence au couteau par ce jeune garçon très perméable aux théories complotistes sur les réseaux sociaux, selon les premiers éléments. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et la ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne sont actuellement dans l'établissement auprès des personnels.

Des cellules de soutien psychologique sont également en train d'être mises en place.