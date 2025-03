Evasion de Mohamed Amra : détention provisoire pour l'un des principaux membres présumés du commando

L'un des principaux membres présumés du commando qui a permis l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra a été placé en détention provisoire ce lundi. L'homme avait été interpellé fin février dans une luxueuse villa dotée d'un important dispositif de sécurité à Mijas, dans la province de Malaga en Espagne.

Fernando D., suspecté d'être l'un des principaux membres du commando qui a permis l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, a été placé en détention provisoire lundi, ont indiqué ses avocats à l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Leur client, surnommé "Abe", transféré d'Espagne et mis en examen à Paris jeudi, avait demandé un débat différé devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

Le suspect avait été interpellé fin février

Lundi, le suspect, aux longues dreadlocks attachées en une queue basse et à la barbiche brune, est arrivé escorté d'agents du GIGN devant la JLD, a constaté l'AFP. C'est avec une voix à peine audible que l'homme, la carrure athlétique sous un pull bleu ciel et la joue gauche portant les stigmates d'une plaie, a décliné son identité, sa date et son lieu de naissance, les poignets toujours menottés. La juge a ensuite ordonné le huis clos.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Fernando D., 32 ans, avait été interpellé fin février dans une luxueuse villa dotée d'un important dispositif de sécurité à Mijas, dans la province de Malaga (sud de l'Espagne). Selon la police espagnole, lors de la perquisition, les enquêteurs avaient notamment retrouvé deux armes à feu chargées, des plaques d'immatriculation françaises "doublées", un véhicule de luxe volé en France...

Remis à la France, il est soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a attaqué, à la voiture-bélier et aux fusils d'assaut, un fourgon pénitentiaire où était détenu le narcotrafiquant Mohamed Amra lors d'une extraction au péage d'Incarville (Eure), tuant deux agents pénitentiaires et en blessant trois autres.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les enquêteurs n'ont, à ce stade, "aucun ADN, aucune empreinte papillaire, aucun bornage téléphonique qui lui appartiendrait, aucune reconnaissance par un quelconque témoin qui permettrait de démontrer qu'il était présent", a affirmé l'un de ses avocats, Me Saïd Harir.

Vingt-sept autres suspects sont poursuivis

Les enquêteurs se fondent, "de ce qu'on a compris" sur le "visionnage d'une vidéosurveillance", où ils assurent avoir détecté une "démarche" et une "corpulence", relève Me Harir. Mais "on a bien vu" devant le JLD "qu'il n'a aucune démarche particulière, ni gabarit particulier qui permettrait une reconnaissance", a insisté Maître Harir. Le suspect a été placé à l'isolement.

La suite après cette publicité

"C'est compliqué pour lui. Il ne faut surtout pas oublier qu'il s'agit de sa première incarcération", a souligné Maître Harir, assurant que son client n'avait "pas pour habitude d'évoluer dans le milieu du banditisme" et comptait à son casier, "huit mentions, très anciennes, et essentiellement des délits routiers".

"L'institution judiciaire ne doit pas oublier qu'elle a avant tout affaire à un homme", a abondé Maître Steeve Ruben, son avocat également.

Dans ce dossier d'ampleur, où 27 autres suspects sont poursuivis, "il faudra veiller à ce que les principes de l'institution ne s'effondrent pas", a-t-il prévenu.