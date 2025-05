Deux manifestations et un rassemblement interdits à Paris ce samedi 10 mai

Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a décidé d'interdire deux manifestations prévues à Paris samedi, l'une à l'appel du "comité du 9 mai", un groupe classé à l'ultra-droite, et l'autre, baptisée "manifestation antifasciste et antiracisme", ainsi qu'un rassemblement organisé en réaction à la première.

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a décidé d'interdire deux manifestations prévues à Paris samedi, l'une à l'appel du "comité du 9 mai", un groupe classé à l'ultra-droite, et l'autre, baptisée "manifestation antifasciste et antiracisme", ainsi qu'un rassemblement organisé en réaction à la première. La préfecture de police (PP) avait averti lundi que Laurent Nuñez avait engagé une "procédure contradictoire" pour interdire les deux manifestations antagonistes, en raison des risques de troubles à l'ordre public que pourrait engendrer leur organisation le "même jour" et sur une "partie d'itinéraire commune".

Deux arrêtés d'interdiction ont été publiés mercredi par la PP concernant ces deux manifestations. Un troisième arrêté a été en outre pris par le préfet de police pour interdire un rassemblement, le même jour, place du Panthéon, à l'appel de l'Union syndicale solidaires avec pour mot d'ordre de "dénoncer la manifestation du comité du 9 mai". Dans ces arrêtés, Laurent Nuñez met en exergue "la vivacité actuelle des antagonismes" et le "risque de violences sur la voie publique ce 10 mai".

Il rappelle que lors de la "récente manifestation place de la République après le meurtre d'un fidèle dans la mosquée de la Grand-Combe, des propos appelant à la création de +Brigades d'autodéfense populaire+ avaient fait l'objet d'une saisine de la justice par le ministre de l'Intérieur".

"Un appel à la violence et nourrissent le climat actuel de tensions entre militants antagonistes"

"De tels propos", ajoute-t-il, "traduisent un appel à la violence et nourrissent le climat actuel de tensions entre militants antagonistes". Le préfet de police a aussi énuméré les événements qui nécessitent une mobilisation des forces de l'ordre ce jour-là, comme le concert de DJ Snake au Stade de France, suivi d'une "after party" à l'Arena Bercy, ainsi que le match de ligue 2 Paris FC contre Ajaccio dans un contexte d'accession à la Ligue 1 du club parisien.

Le "comité du 9 mai" manifeste tous les ans pour l'anniversaire de la mort d'un militant d'extrême droite, Sébastien Deyzieu, décédé accidentellement en 1994. Le jeune homme s'était réfugié sur le toit d'un immeuble de Paris pour échapper à la police avant de faire une chute mortelle.