Cyril Hanouna - Violences après la victoire du PSG : les policiers «ne sont pas contents» du dispositif mis en place

Ce lundi dans l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, le porte-parole du syndicat de police Unité d'Île-de-France, Reda Belhaj, a réagi aux violences survenues après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan.

"Les collègues ne sont pas contents de la manière dont ça a été organisé". Au micro de Cyril Hanouna, dans l'émission On marche sur la tête, le porte-parole du syndicat de police Unité d'Île-de-France, Reda Belhaj, est revenu sur les violences après la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan (5-0) en finale de Ligue des champions.

"On a écrit au préfet de police", explique-t-il. "Il y a des points à revoir au niveau de la formation, de l'équipement notamment balistique et puis des armes non létales", conclut-il.