Cambriolage de Christophe Beaugrand : trois suspects interpellés, deux sont mineurs

Onze jours après la tentative de home-jacking survenue au domicile de l'animateur de TF1 Christophe Beaugrand et de son mari, le journaliste Ghislain Beaugrand-Gerin, trois personnes ont été placées en garde à vue. Parmi les suspects, deux sont âgés de 17 ans. Le troisième individu est un jeune majeur.

Trois suspects ont été interpellés dans le cadre de l'affaire du home-jacking de Christophe Beaugrand et de son mari à Sèvre, dans les Hautes-Seine, dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 juin. Deux des malfaiteurs seraient âgés de 17 ans et l’autre serait un jeune majeur. "Je vous confirme que nous avons deux mineurs et un majeur en garde à vue dans le cadre de ce dossier, confié à la brigade de Sûreté Territoriale des Hauts-de-Seine", a informé ce lundi 16 juin le parquet de Nanterre à RTL.

Le mari de Christophe Beaugrand, Ghislain Beaugrand-Gerin, a été violenté à coups de club de golf lors de la tentative de cambriolage de leur domicile, laissant le couple en état de choc.

Rappel des faits

Dans la nuit du 4 au 5 juin, Christophe Beaugrand et son compagnon, le journaliste Ghislain Beaugrand-Gerin, sont brutalement réveillés par du bruit provenant du rez-de-chaussée. Son mari décide de descendre et surprend les deux malfrats qui le rouent de coups, chacun munis d'un club de golfe. Christophe Beaugrand se précipite, quant à lui, dans la chambre de leur fils, au 5e étage, pour le protéger.

Après être parvenu à s'extirper en se précipitant au premier étage, Ghislain Beaugrand-Gerin se réfugie sur le balcon, duquel il tombe de deux mètres environ, rattrapés par les deux hommes qui tentaient de le neutraliser en le frappant à la tête. Malgré l'impressionnante chute, il court alerter les voisins.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour "vol aggravé et violences aggravés", confiée à la brigade de sûreté territoriale de la direction territoriale de la sécurité publique des Hauts-de-Seine. Le club de golf ayant servi au moment de l’agression aurait été retrouvé. Contusionné et secoué psychologiquement, Ghislain Beaugrand-Gerin a immédiatement été hospitalisé après l'agression et a obtenu une incapacité totale de travail de 50 jours (ITT).