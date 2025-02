Attentat mortel à Mulhouse : quatre gardes à vue en cours, dont celle de l'assaillant

Quatre gardes à vue étaient en cours dimanche dans l'enquête sur l'attentat mortel perpétré samedi à Mulhouse, dont celle de l'assaillant, a indiqué dimanche le Parquet national antiterroriste (Pnat).

Quatre gardes à vue étaient en cours dimanche dans l'enquête sur l'attentat mortel perpétré samedi à Mulhouse, dont celle de l'assaillant, a indiqué dimanche le Parquet national antiterroriste (Pnat), sollicité par l'AFP.

Le suspect principal âgé de 37 ans, né en Algérie et en situation irrégulière en France, avait été interpellé peu après l'attaque au couteau qui a tué un Portugais de 69 ans, et blessé au moins trois policiers municipaux, aux cris de "Allah Akbar". Trois autres personnes sont actuellement en garde à vue, a ajouté le Pnat, sans plus de précisions.

Un mort, plusieurs blessés

Les faits se sont déroulés "en une dizaine de minutes" entre 15h40 et 15h50, samedi dans le quartier animé du marché du canal couvert à Mulhouse, avait détaillé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

L'assaillant s'en était pris à un passant, mortellement blessé, avant d'être poursuivi par des policiers municipaux qui sont parvenus à le maîtriser sans faire usage d'armes à feu. Deux policiers municipaux ont été grièvement blessés, pour l'un "à la carotide", pour l'autre "au thorax", avait affirmé samedi le procureur de Mulhouse Nicolas Heitz. Si le second avait pu sortir de l'hôpital, le premier devait être transféré dimanche au centre hospitalier de Colmar. Leur état de santé n'a pas été précisé dimanche.

Un profil schizophrène

Le suspect principal "est fiché au FSPRT", le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, toujours selon le procureur de Mulhouse Nicolas Heitz, qui avait ouvert une enquête avant que le Pnat ne se saisisse du dossier.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a de son côté précisé que le suspect avait "un profil schizophrène" et son acte "une dimension psychiatrique". Il a aussi souligné que le suspect faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et a accusé l'Algérie de l'avoir refusé à 10 reprises.

L'enquête est ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste.

Le précédent attentat signalé en France remontait au mois dernier, lorsqu'un homme de 32 ans avait blessé au couteau une personne en criant "Allah Akbar" dans un supermarché d'Apt (Vaucluse). Le dernier attentat mortel islamiste en France remonte lui à décembre 2023, quand un Franco-Iranien a tué au couteau un touriste et blessé deux autres personnes, près de la Tour Eiffel.