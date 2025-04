Attaque au couteau à Nantes : le profil de l'auteur encore difficile à cerner

Article Suggestions

Ce jeudi, Justin P., 15 ans et élève de seconde dans un lycée privé à Nantes, a poignardé mortellement une de ses camarades ainsi que trois autres lycéens, sans que les raisons de son geste ne soient connues. Bruno Retailleau et Élisabeth Borne se sont rendus sur place, et le président Emmanuel Macron a salué le courage de l'adulte qui l'a arrêté.