Affaire Nahel : l'avocat du policier Florian M. réagit sur Europe 1 à la décision «lunaire» du parquet

Le parquet de Nanterre réclame un procès pour homicide volontaire contre Florian M., auteur du tir mortel sur Nahel Merzouk. Me Laurent-Franck Liénard, son avocat, juge au micro d'Europe 1 cette décision "lunaire" et dénonce les arguments du parquet, les qualifiant d'infondés et biaisés par des facteurs extérieurs.

Le parquet de Nanterre vient de rendre son réquisitoire définitif dans l’affaire Nahel Merzouk, tué lors d’un contrôle de police à Nanterre après un refus d’obtempérer le 27 juin 2023.

Le parquet réclame un procès pour homicide volontaire à l’encontre de Florian M., auteur du tir mortel. Son avocat, Laurent-Franck Liénard, réagit à Europe 1.

"C'est une hérésie complète"

Me Laurent-Franck Liénard est clair et concis : la décision du parquet de Nanterre est jugée de "lunaire". "On aurait aimé un peu plus de sérieux sur le plan de la qualification", explique-t-il au micro d'Europe 1. Il avoue ne pas être surpris par cette décision du parquet mais remet en cause leurs arguments.

"Le parquet fait des circonvolutions incroyables en disant qu'il aurait fallu tirer dans les pneus de la voiture pour l'arrêter alors qu'on sait d'abord que techniquement ce n'est pas possible", pointe-t-il du doigt. Il insiste sur le fait que leurs arguments ne sont pas fondés juridiquement. "C'est une hérésie complète. C'est contre l'ensemble de ce dossier. C'est lunaire et c'est frustrant parce que j'aurais aimé plus de sérieux", s'insurge Me Laurent-Franck Liénard.

L'avocat avoue qu'il n'a aucune confiance pour la suite. "Je crois que dans ce dossier les dés sont pipés depuis le départ. Je pense que le raisonnement est biaisé par la violence de la vidéo puis par le positionnement politique de certains dès l'origine du dossier. Mais j'espère que les magistrats prendront ce dossier avec responsabilité et indépendance", ponctue-t-il au micro d'Europe 1.