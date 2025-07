Pascal Praud et vous - Nucléaire : «On a saboté le savoir-faire français», déplore Gauthier Le Bret

Alors que le nucléaire français fait débat au sein du gouvernement, Gauthier Le Bret, chroniqueur de l'émission "Pascal Praud et vous", estime que le savoir-faire français a été "saboté". Il dénonce également la politique d'Emmanuel Macron sur le sujet.

Le nucléaire français est-il menacé ? Le Rassemblement national avait adopté un amendement consistant à rouvrir la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille de France. En revanche, cela ne figure plus dans le texte adopté en commission, mardi, pour une seconde lecture prévue la semaine prochaine. De quoi agacer Gauthier Le Bret, chroniqueur de l'émission Pascal Praud et vous.

Il dénonce la politique d'Emmanuel Macron sur le sujet. Selon lui, le président a fait fermer Fessenheim alors que "maintenant, il faut créer des petits réacteurs partout". "On a aussi embauché des ingénieurs spécialisés dans le démantèlement de centrale nucléaire mais qui n'ont pas du tout les capacités et les connaissances pour en créer une nouvelle. Donc on a formé des gens à fermer des centrales et pas à en ouvrir", déplore-t-il. Pour le chroniqueur, "on a saboté ce savoir-faire français".