Au Groenland, des microalgues sombres accélèrent la fonte des glaces.

La surface blanche et immaculée du Groenland se couvre de taches sombres, des microalgues qui se développent de façon surprenante sur les plaques de glace qui ne sont pas couvertes de neige et accélèrent ainsi la fonte des glaces, révèle une récente étude.

À première vue, on pourrait penser à de la pollution ou à des dépôts de poussière, mais il s’agit en réalité… d’algues ! Invisibles à l’œil nu lorsqu’elles sont isolées, ces microalgues prolifèrent en colonies et teintent la glace du Groenland de nuances sombres, accélérant ainsi sa fonte.

Une récente étude scientifique publiée dans la revue Nature Communications révèle comment ces algues parviennent à survivre et se multiplier dans cet environnement extrême, et pourquoi leur présence pourrait devenir une menace encore plus grande à l’avenir.

Des algues qui font fondre la glace

Ces microalgues, appelées Ancylonema spp., se développent sur la glace en absorbant le peu de nutriments disponibles. En réduisant l’albédo – c’est-à-dire la capacité de la glace à réfléchir la lumière du soleil – elles favorisent l’absorption de chaleur et font fondre la glace encore plus vite. Selon les chercheurs, elles provoquent ainsi environ 10 à 13 % de la fonte de la surface de la calotte glaciaire du Groenland.

Un mode de vie parfaitement adapté au réchauffement climatique

L’étude a permis de mieux comprendre comment ces algues survivent et prospèrent sur la glace. Contrairement à d’autres organismes qui ont besoin d’un apport constant en nutriments, ces microalgues ont développé une stratégie leur permettant d’absorber et de stocker les éléments essentiels à leur croissance, notamment le phosphore et l’azote.

Les scientifiques ont testé l’effet de différents nutriments sur leur développement, et à leur grande surprise, l’ajout d’ammonium, de nitrates ou de phosphates n’a eu aucun impact significatif. En clair, ces algues n’ont pas besoin d’un apport extérieur pour croître : elles se débrouillent très bien toutes seules.

Un cercle vicieux inquiétant

Le réchauffement climatique étend chaque année la zone de fonte sur la calotte glaciaire du Groenland. Plus il y a de glace nue exposée, plus ces algues ont d’espace pour se développer. Et plus elles se développent, plus elles assombrissent la surface de la glace, accélérant encore la fonte.

Ce cercle vicieux est particulièrement préoccupant, car la calotte glaciaire du Groenland joue un rôle majeur dans la régulation du niveau des océans. Sa fonte accélérée pourrait contribuer à une montée des eaux encore plus rapide que prévu, avec des conséquences directes pour les zones côtières du monde entier. Si l’on parle souvent de la fonte des glaces due aux émissions de gaz à effet de serre, cette étude met en lumière un phénomène méconnu, mais non moins important : l’impact des micro-organismes sur le climat.

Alors que le Groenland continue de se réchauffer, la course contre-la-montre est lancée pour mieux comprendre et limiter les effets de ces algues, qui, à leur échelle, participent à la transformation de notre climat.