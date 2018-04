EN DIRECT - Suivez l'interview d'Édouard Philippe

ÉVÉNEMENT

Réforme de la SNCF, occupation des universités, évacuation de Notre-Dame-des-Landes, chômage, antisémitisme… Le Premier ministre Édouard Philippe répond aux questions qui font l'actualité jeudi matin, au micro de Patrick Cohen, dès 8h10 sur Europe 1.

À quelques jours du premier anniversaire du quinquennat d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe est interrogé sur le bilan de l'action de son gouvernement et sur les grands chantiers à venir.

Une interview à suivre en direct vidéo ci-dessus. Et retrouvez en direct les temps forts commentés de l'entretien ci-dessous dès 8h10.

8h22 : Edouard Philippe défend la réforme de l'université. Pour Edouard Philippe, la réforme des universités ne peut qu'améliorer les chances de réussite des étudiants. Rappelant que le tirage au sort autrefois mis en place pour régler les problèmes de sureffectifs dans certaines filières n'était "pas satisfaisant", le chef du gouvernement a souligné le déblocage de "un milliard d'euros de plus pour accompagner la mise en oeuvre du plan étudiant". "Nous avons indiqué que nous étions disposés à affecter des moyens supplémentaires là où les demandes des étudiants étaient plus importantes. Notamment tout ce qui est filières courtes comme BTS ou DUT."

8h17 : les occupants illégaux de NDDL devront "avoir quitté les lieux" le 14 mai. "Ceux qui ne veulent pas respecter ce processus ont vocation à quitter les terrains." Edouard Philippe souligne sur Europe 1 que l'État compte toujours faire preuve de fermeté vis-à-vis des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. En effet, "28 occupants illégaux ont accepté la main tendue de l'État" et déposé des dossiers pour présenter des projets agricoles. Mais les autres, eux, "devront avoir quitté les lieux" au 14 mai. C'est la date à laquelle "la préfète va convoquer la première réunion du comité qui a vocation à analyser les dossiers déposés par ceux des occupants illégaux qui veulent rentrer dans le droit chemin".

8h14 : Edouard Philippe évoque la reprise de la dette de la SNCF. Alors que le Premier ministre a promis des rencontres bilatérales avec les syndicats le 7 mai prochain, il ne sera pas question, prévient-il, de revenir sur le pacte ferroviaire adopté en première lecture à l'Assemblée. "Le 7 mai, je vais pas dire qu'une loi a été votée mais qu'on va s'asseoir dessus. Cette loi, telle qu'elle est rédigée, a reçu l'assentiment de 454 députés sur 577", rappelle le chef du gouvernement.

En revanche, il sera bien question de la reprise de la dette de la SNCF par l'État. "Comment on va l'organiser ? Quel montant ? Quelles modalités ? Tout ça, ce sont des questions importantes. Le montant, le rythme, les modalités... les syndicats savent que ma main a toujours été tendue et elle a toujours été très ferme." Estimant que "les finances magiques, cela n'existe pas", Edouard Philippe souligne que la reprise de la dette de la SNCF va alourdir celle de l'État. Par conséquent, "les Français sont en droit d'être exigeants" vis-à-vis du groupe ferroviaire, qui doit être plus performant et cesser d'être déficitaire.