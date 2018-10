La table des bons vivants - Laurent Mariotte - 13.10.18

Laurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1. Promenades gourmandes à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et conseils proches des préoccupations des auditeurs... le rendez-vous incontournable des gourmands !

Notre invitée : - Roselyne Bachelot, chroniqueuse et animatrice dans l’émission L’heure de Bachelot du lundi au vendredi à 9h sur LCI. Les références de l’émission : - Bernard Gaillard, producteur de noix de Grenoble à Cras (Isère) - La chronique d’Anne-Laure Phâm : la "Nanopresso" - La chronique de Jean-Luc Petitrenaud : les chefs « buvards » - La chronique d'Olivier Poels : les vins nature Les livres Anti-Gaspi - 1,2,3 vies, recettes zéro gaspi, de Florence-Léa Siry, éd. Glénat, prix : 24,99 euros - Rien ne se perd, du bon usage des épluchures, de Martina Kremar, éd. Larousse, prix : 4,99 euros - Anti Gaspi, de Sonia Ezgulian, éd. Flammarion, prix 24,90 euros Les applications Anti-Gaspi - TooGoodToGo : https://toogoodtogo.fr/fr - Optimiam : https://www.optimiam.com/ - The Food Life : https://www.thefoodlife.org/ La recette du plat du jour : - Le poulet aux frites de polenta aux cèpes d’Emmanuel Renaut Chef à Megève de la Table gastronomique Flocons de Sel***, du Bistrot au coeur du village Flocons Village et du restaurant d'altitude Chalet le Forestier. https://www.floconsdesel.com/fr/ / https://www.floconsdesel.com/fr/deguster/bistrot-au-coeur-du-village.html /https://www.floconsdesel.com/fr/deguster/restaurant-daltitude-chalet-le-forestier.html Emmanuel Renaut est le président de Toquicimes, le rendez-vous de la cuisine de montagne du 19 au 22 octobre à Megève https://toquicimes.com/ / http://megeve.com/