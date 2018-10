Chaque samedi, dans "La table des bons vivants", de 11h à 12h30, Laurent Mariotte vous livre ses meilleures recettes.

Ingrédients pour 4 personnes – 4 œufs battus en omelette

– 250g de sucre

– 125g de beurre fondu

– 250g de noix

– 4 cuillères à soupe de farine

Mixez les noix finement et mélangez à la farine et au sucre.

Incorporez les œufs battus, puis le beurre fondu. Versez la préparation dans un moule à manqué (fariné et beurré) et enfournez 35 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Laissez refroidir avant de déguster.