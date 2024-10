Une première mondiale : une peinture du robot humanoïde Ai-Da mise aux enchères à Londres

C’est une première mondiale : une œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde, doté d'une intelligence artificielle, est mise aux enchères jeudi par la maison Sotheby's lors d'une vente en ligne spéciale "art et technologie". Estimé entre 120.000 et 180.000 euros, ce portrait du mathématicien Alan Turing, considéré comme l’un des pères de l’informatique, a été créé par Ai-Da, un robot humanoïde britannique.

Le visage d'Alan Turing représenté

Baptisé "A.I. God" ("Dieu de l'IA" en français ndlr), ce tableau représente le mathématicien avec un visage déstructuré dans des tons sombres. Dotée d'une perruque brune, d'une fausse peau et surtout de huit ordinateurs, de deux caméras intégrées au niveau des yeux et d'un bras robotisé, Ai-Da peut travailler 24h/24. Seule obligation : avoir de la peinture à disposition pour créer ses tableaux.

© Sotheby's

Impossible de savoir à l'avance ce qu'elle va dessiner

Cependant, il est impossible de savoir à l’avance ce qu’elle va dessiner comme le détaille Hugo Caselles-Dupré, cofondateur du collectif Obvious, qui explore les impacts de l’intelligence artificielle sur l’art. "Si je dis par exemple à un enfant de peindre un portrait de Turing, je ne sais pas ce qu'il va peindre à l'avance. Je sais qu'il va faire un truc de Turing, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. On est un peu dans ce cas-là. Par contre, il est impossible que ce soit une totale surprise", avance-t-il.

"Il y a forcément un élément qui a été donné à l'algorithme pour lui dire : 'Essaye de peindre ça'. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, il n'est pas possible d'avoir un robot qui a des intentions à lui-même. Ça, ça n'existe pas", indique-t-il au micro d'Europe 1.

Un prix de départ à 120.000 euros

Son créateur, Aidan Meller, est un ancien galeriste, qui s’est entouré d’ingénieurs pour la concevoir en 2019. Fort de son succès depuis quelques années, les œuvres du robot Ai-Da ont déjà été exposées à la biennale de Venise ou au musée du Design de Londres, ce qui peut peut-être expliquer un prix de départ à 120.000 euros. "C'est comme si un artiste qui depuis cinq, six ans, a une cote qui monte et vend une œuvre pour un certain prix [...] ils sont connus dans le milieu, ce n'est pas si étonnant que ce soit mis à un tel prix car ça fait partie des projets avec l'intelligence artificielle qui sont assez reconnus", détaille Hugo Caselles-Dupré.

Reste donc à savoir combien les humains seront-ils capables de mettre dans l’œuvre d’un robot. D'autres œuvres interrogeant le rôle de l'intelligence artificielle et la définition de la création artistique seront vendues pendant cette semaine d'enchères en ligne.