Deux rares oeuvres de Magritte vendues aux enchères à Caen

Deux oeuvres de l'artiste René Magritte, un tableau objet et un dessin, ont été adjugés aux enchères à Caen ce samedi. Les deux oeuvres ont été réalisées avant 1944, et on été vendues à 255.000 euros pour le tableau objet et 100.000 euros pour le dessin. Les deux étaient conservées au sein de la famille du poète jusqu'à aujourd'hui.