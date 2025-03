«Renaissance» du Printemps des poètes, «plus de 18.000 manifestations»

Le Printemps des poètes, festival national qui revient du 14 au 31 mars pour une 27e édition, a annoncé une "renaissance" en 2025 avec "plus de 18.000 manifestations". Le festival avait dû renouveler sa direction après l'édition de 2024 qui avait été agitée par de nombreuses contestations.

L'an dernier, le parrain Sylvain Tesson avait été visé par une tribune de 1.200 acteurs du monde de la culture déplorant le choix d'une "icône réactionnaire".

Une édition placée "sous le thème du volcan"

Il avait été maintenu dans ce rôle mais la directrice artistique, Sophie Nauleau, accusée ensuite par d'anciens salariés de "management traumatisant", avait donné sa démission. Le thème de cette 27e édition, du 14 au 31 mars, est : "La poésie. Volcanique".

"Vous avez choisi de placer cette édition sous le thème du volcan. C'est une image qui peut m'inspirer, on peut l'associer à mon tempérament. Mais c'est associé aussi au vôtre, évidemment. Je trouve que c'est très volcanique, de pouvoir amener la culture au plus grand nombre", a déclaré la ministre de la Culture, Rachida Dati, lors d'une conférence de presse lundi.

"Cette édition s'est attachée à réinvestir villes et villages sur tous nos territoires. Renaissance et effervescence, car c'est plus de 18.000 manifestations qui vont avoir lieu partout en France", a précisé le nouveau président de l'association, Emmanuel Hoog, élu en octobre. "Et ce sont plusieurs dizaines de millions de nos concitoyens qui vont être mis en face d'un poème cette année, ce printemps", a-t-il ajouté.

L'un des moyens sera le partenariat avec l'Union nationale des fleuristes, commerçants indépendants chez lesquels l'achat d'un bouquet ou d'une composition donnera un QR code vers une vidéo d'un poème déclamé par des célébrités ou des anonymes.