Cette machine permet d'éviter le massacre des poussins en déterminant leur sexe dans l’œuf

Carrefour et Loué ont développé une technologie permettant de connaitre le sexe des œufs, comme on l'apprenait lundi. Il s'agit d'une petite révolution qui pourrait bientôt mettre fin à des pratiques d'un autre temps. Aujourd'hui, dans les élevages de poules pondeuses, les poussins mâles sont systématiquement éliminés. En France, ils sont gazés ou passés dans une machine qui les broie vivants.

Quelques vidéos sur internet suffisent pour en avoir le cœur net : pas besoin d'être un ardent défenseur de la cause animale pour être choqué. Voilà pourquoi Carrefour et Loué ont développé la technique par "spectro photomètre par analyse des couleurs". Concrètement, treize jours après la ponte, une machine projette un halo de lumière sous l’œuf. Ceci permet à une caméra d'identifier la couleur des premières plumes des embryons. Si ces-dernières sont de couleur brune c'est une femelle et si elles sont blanches ou jaunes c'est un mâle. L’œuf est alors écarté puis détruit avant d'éclore.

Pas de marché pour le coq

Il n'y a pas de marché pour le coq car ce dernier est invendable. En effet, il peut féconder dix poules en moyenne et reste fertile deux fois plus longtemps que ses partenaires. De plus, ce n'est pas une race à viande.

Les œufs testés avec cette technologie seront en tout cas légèrement plus chers. Une boite normale de six œufs Carrefour coûte aujourd'hui 1,78 euro. Avec cette technique, la boite devrait passer à 1,89 euro, soit onze centimes de plus. Les premières boites seront commercialisées à partir du 1er mai.