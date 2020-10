Transports : bientôt des taxis volants au-dessus de Paris ?

REPORTAGE

Pourra-t-on bientôt aller travailler dans une voiture volante ? Ce n'est évidemment pas pour demain, mais les expérimentations en la matière continuent de progresser. Mercredi, une "filière aérienne de mobilité urbaine" a été officiellement lancée en région parisienne, et de premières expérimentations en conditions réelles débuteront en juin 2021 sur l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, avec notamment un taxi volant électrique.

"Derrière nous, vous voyez le VoloCity qui est un véhicule électrique à décollage vertical. C'est un peu un mélange entre un hélicoptère et un drone", décrit Fabien Nestmann, porte-parole de Volocopter. Propulsé par ses 18 hélices et 9 petites batteries électriques, il volera à 110 km/h. Dans un premier temps, il y aura un pilote et un passager, avant l'étape suivante. "On va passer en mode automatisé, dans des couloirs aériens dédiés aux taxis aériens. Là, il n'y aura plus de pilote. Il y aura deux passagers dans le véhicule", explique encore Fabien Nestmann.

Hep taxi !

Ceci est un Volocopter. Il volera en 2021 mais sans passer le mur du son. pic.twitter.com/aFLQNSWoQc — Aurélien Fleurot (@afleurot) September 30, 2020

Mais avant d'en arriver là, il faudra d'abord tester tout l'écosystème, explique Edward Arkwright, directeur général exécutif du Groupe ADP. "On va dépasser les photos, l'anticipation ou les films qu'on a tous vus, et on va le tester en conditions réelles, avec des tours de contrôle. On va voir comment ça s'insère dans l'espace aérien, comment les riverains acceptent ces nouveaux objets, comment les procédures de sécurité sont respectées, etc. Rendez-vous pour de premiers vols en juin prochain."

70 euros pour un trajet Roissy-Paris

Autre partenaire du projet, la RATP voit avec ces taxis volants une manière de se diversifier et d'innover. Et ce n'est pas de la science-fiction, rappelle sa présidente, Catherine Guillouard. "Le but du jeu est d'arriver à faire un démonstrateur pour les Jeux Olympiques. Je pense que le moment où vous prendrez un ticket pour monter là-dedans, on est plutôt pour 2030. Mais c'est demain", indique-t-elle.

Selon Volocopter, un trajet de 15-20 minutes pour rallier le centre de Paris depuis l'aéroport de Roissy coûtera environ 70 euros.