«Top Chef» saison 14 : quelles nouveautés attendent les candidats ?

Cette nouvelle saison de Top Chef est la quatorzième. Elle sera diffusée dans quelques semaines sur la chaîne et comprend des nouveautés. Si le jury reste inchangé pour cette saison, (Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Paret et Philippe Etchebest), et que le présentateur reste aussi Stéphane Rotenberg, c’est bel et bien la mécanique du jeu qui est bousculée. Il n’y aura plus que deux épreuves sur trois. Finie la dernière, celle de la "dernière chance", l'épreuve de rattrapage pour les candidats. Pourquoi ? C’est une volonté de raccourcir l’émission, souvent critiquée par les téléspectateurs pour sa durée.

Les candidats auront une dernière chance

La production ne voulait pas devoir tailler dans ces moments où on voit les candidats cuisiner. Alors elle a préféré couper toute une épreuve. Mais les candidats auront quand même une dernière chance après leur élimination. Ils ne le savent juste pas. Et c’est l’autre grande nouveauté du programme.

M6 a créé cette année une sorte de concours parallèle où tous les candidats éliminés s'affronteront. Ce sera en deuxième partie de soirée sur la chaîne. Celui ou celle qui l’emportera pourra réintégrer la compétition en quart de finale et donc le prime. De quoi surprendre les candidats restés en lice.

Hélène Darroze chargé de la compétition secrète de rattrapage

C’est la cheffe Hélène Darroze qui est chargée de cette compétition secrète, de rattrapage. Elle n’aura donc pas de brigade cette année comme les autres jurés. Le prétexte qui sera évoqué face aux candidats, c’est qu’elle se met en retrait pour laisser une chance aux autres chefs de gagner. Il faut dire que ça fait trois ans que des candidats issus de sa brigade remportent l’émission. Mais en réalité, elle reviendra bien dans la compétition, avec un ou une candidate repêchée. Une nouvelle épreuve, la boîte blanche, où un dessert sera examiné avec tous les sens, est aussi prévue. Le dessert devra être aussi attrayant qu’on le juge avec le toucher, la vue, l’odorat, le goût évidemment et même l’ouïe. Une idée du chef Pâtissier Yann Couvreur.

Les candidats vont devoir affronter des meilleurs ouvriers de France aussi… ou bien faire face à des candidats de taille dans l’épreuve de la guerre des restos, c'est à dire les trois jurés : Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glen Viel. Et puis il y aura un thème par épisode. Il va falloir révolutionner la street food (cuisine de rue), concocter un plat de qualité mais qui coûte le moins cher possible, passer 24h dans un palace, etc... Tout cela sera à découvrir dans quelques semaines sur M6.