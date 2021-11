Pour Philippe Etchebest, la crise dans la restauration est loin d'être finie

Ce n'est pas parce que les Français sortent de nouveau que les restaurateurs sont sur pied économiquement. Philippe Etchebest, le chef étoilé et animateur de Top Chef était l'invité de Culture Média ce lundi 1er novembre, et il tire la sonnette d'alarme. Les aides de l'Etat ont été vitales pour de nombreux restaurants, mais leur avenir est toujours incertain. Car entre le remboursement de ces aides et la pénurie de personnel, beaucoup ne vont pas s'y retrouver financièrement. Le chef évoque un "retour de bâton" et il se désole : "Il va y avoir les remboursements à faire des prêts garantis par l'Etat, plus le manque d'activité et le manque de chiffre d'affaires qui s'ajoutent à ça ... L'équation n'est pas bonne et là, ça va devenir compliqué." Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 685.000 de prêts garantis par l'État (PGE) ont été accordés aux professionnels, tous métiers confondus, pour un montant de 139,3 milliards d'euros d'après le Ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Une profession en difficulté

Pour autant, Philippe Etchebest ne veut pas que les restaurateurs soient les seuls jugés. "Beaucoup de professions sont touchées par le manque de personnel, je ne veux pas que les restaurateurs soient montrés du doigt. Toutes les professions y font face." Mais le monde de la restauration en souffre particulièrement. D'après l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, 100.000 emplois sont disponibles en France, mais ne trouvent pas preneurs. Le constat a été posé en octobre 2021, mais il est toujours d'actualité.

" La sortie de secours passe par la vaccination "

Longtemps réticent à la vaccination, le cuisinier pense désormais que c'est un bon moyen pour sortir définitivement de la crise actuelle et de retrouver une activité normale. "Je respecte le choix de tout le monde, mais finalement, la sortie de secours ça passe par la vaccination." Ce qui l'a convaincu, c'est "de pouvoir vivre en collectivité, se protéger soi-même et protéger les autres." Il confirme que dans son restaurant personne n'a été licencié car il ne souhaitait pas se faire vacciner..