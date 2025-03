Michelin : 68 nouvelles étoiles, une 3e pour Christopher Coutanceau et Hugo Roellinger

Ce lundi, le guide Michelin a décerné 68 nouvelles étoiles. Parmi elles, le restaurant Le Coquillage de Hugo Roellinger à Saint-Méloir-des-Ondes en Bretagne et l'établissement éponyme du Rochelais Christopher Coutanceau ont reçu une troisième étoile. De son côté, Maison Nouvelle de Philippe Etchebest à Bordeaux en reçoit une deuxième.

Le guide Michelin a décerné lundi 68 nouvelles étoiles, dont une troisième au restaurant Le Coquillage de Hugo Roellinger à Saint-Méloir-des-Ondes en Bretagne et à l'établissement éponyme du Rochelais Christopher Coutanceau, deux ans après la lui avoir retirée.

Maison Nouvelle de Philippe Etchebest à Bordeaux reçoit une deuxième étoile

Ces deux promotions portent à 31 le nombre d'adresses triplement étoilées en France, après la rétrogradation il y a dix jours de la maison Georges Blanc, à Vonnas, dans l'Ain. Hugo Roellinger et Christopher Coutanceau succèdent à Jérôme Banctel, chef du Gabriel à Paris, et Fabien Ferré, qui avait obtenu l'an dernier trois étoiles d'un coup pour la réouverture de La Table du Castellet, dans le Var, un fait rarissime.

Le millésime 2025, dévoilé à Metz, compte également neuf nouveaux restaurants deux étoiles, dont Maison Nouvelle de Philippe Etchebest à Bordeaux et trois tenus par des chefs japonais.

Blanc de Shinichi Sato et Sushi Yoshinaga de Tomoyuki Yoshinaga à Paris remportent un deuxième macaron seulement un an après avoir décroché une première étoile, tandis que l'Abysse Monte-Carlo, à Monaco, de Yasunari Okazaki est distingué dès son ouverture.

Un nombre record de nouveaux restaurants obtiennent un premier macaron

Si, l'an dernier, aucune femme ne faisait partie du haut du palmarès, cette année le Michelin a récompensé d'une deuxième étoile la cheffe Fanny Rey et son compagnon pâtissier Jonathan Wahid pour leur restaurant l'Auberge de Saint-Rémy, à Saint-Rémy-de-Provence, ainsi que l'établissement Rozó à Marcq-en-Barœul (Nord), tenu par le chef Diego Delbecq et sa compagne pâtissière Camille Pailleau.

Un nombre record de 57 nouveaux restaurants obtiennent par ailleurs un premier macaron, dont 28 qui n'étaient auparavant pas recommandés par le guide rouge. Au total, la sélection du Michelin recommande désormais 654 tables étoilées (31 trois étoiles, 81 deux étoiles et 542 une étoile) réparties à travers toute la France.

Pour ne pas gâcher les festivités, les rétrogradations avaient été annoncées en amont. Cette année, pas de tempête médiatique à la Marc Veyrat en 2019 ou à la Guy Savoy en 2023, mais la perte de la troisième étoile pour la maison Georges Blanc, après 44 ans au sommet.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin à destination des automobilistes, le guide Michelin est aujourd'hui présent en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et se décline dans plus de 50 destinations, souligne-t-il.