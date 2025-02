Sommet de l'IA : comment l'intelligence artificielle favorise une meilleure productivité au sein des entreprises

L'intelligence artificielle est davantage présente dans notre vie quotidienne, notamment dans la vie d'entreprise avec un "agent IA". Cet outil permet de gagner, en outre, en productivité.

Qu'est-ce qu'un "agent IA" ? Le terme revient de plus en plus souvent, et encore plus en ce moment puisque l'intelligence artificielle est au cœur de l'actualité avec le sommet pour l'action sur l'IA qui débutera lundi au Grand Palais.

Un agent IA, c'est un outil personnalisé pour chaque entreprise et qui permet de gagner en productivité et en efficacité. Dans de nombreux secteurs, c'est déjà intégré dans le quotidien des salariés.

Un outil révolutionnaire

Chez Comutitres, qui gère les relations clients des abonnés aux transports en commun d'Île-de-France, il y a eu un avant ou un après l'arrivée de l'agent IA. L'outil a révolutionné la manière de répondre aux questions, constate Benjamin Maillard, directeur des projets du système d'information.

"C'est une véritable conversation avec l'agent et donc la réponse qui va être donnée tient compte des réponses précédentes. Cela permet véritablement d'affiner la réponse au fur et à mesure. Précédemment, on avait ce chatbot qui apportait un taux de satisfaction qui était entre 20 et 30%. Là, en deux mois d'utilisation, on a un taux de satisfaction qui est autour des 75%", détaille ce directeur.

Une meilleure productivité

L'IA aide également les agents qui répondent au téléphone et leur permet d'accéder à toutes les données utiles en quelques secondes. Une solution mise en place grâce à la société française Avisia. Proposer des agents IA pour les entreprises, c'est ce que fait le géant américain Salesforce.

"Au départ, on va paramétrer cet agent pour lui donner un rôle, pour lui dire avec quelles données il peut travailler et quelles actions, il peut mettre en œuvre. On a plusieurs milliers d'agents qui sont déjà opérationnels, qui fonctionnent. En France, on a par exemple le cas de Adecco et grâce à des agents autonomes, ils ont en mesure de trouver plus rapidement les profils adéquats", détaille Kheira Boulhila, vice-présidente technologies pour la France.

Et pour elle, l'avenir d'un manager dans une entreprise, ce sera de gérer à la fois des humains et des agents.