REPORTAGE - On a visité une antenne 5G

REPORTAGE

Alors qu'elle est déployée en France en décembre, la 5G fait toujours autant débat. Le nouveau réseau de télécommunications est attendu de pied ferme par beaucoup d'élus et d'entrepreneurs qui y voient un moyen de dynamiser leur commune ou leur entreprise. Mais cette technologie inquiète aussi certains édiles et suscite des interrogations au sein d'une partie de la population, sur l'impact écologique et les effets des ondes pour la santé. Dans ce contexte polarisé, Europe 1 a pu visiter exceptionnellement un site accueillant une antenne 5G tout juste activée. L'occasion d'observer, côté coulisses, le fonctionnement de cette technologie.

Les antennes 5G sont différentes de celles pour la 4G

L'antenne que nous avons pu visiter, propriété d'Orange, prend la forme d'un pylône auquel sont accrochés les équipements électroniques. Un modèle courant en zone rurale, moins en ville où les antennes sont davantage cachées dans des gros casiers étanches sur les toits. Dans le cas présent, l'appellation "antenne" est d'ailleurs trompeuse. Il s'agit en fait d'un pylône avec des boîtes qui contiennent lesdites antennes, installées dans des grosses boîtes. "On dit 'antenne' parce que ça permet d'émettre un signal. Mais c'est simplement un boîtier avec du matériel électronique à l'intérieur", explique Jérôme Tricoire, ingénieur Orange.

L'antenne 5G est donc un boîtier parmi d'autres accrochés au pylône, en l'occurrence les relais 2G, 3G et 4G. "A chaque ajout de matériel, on s'assure que le support, ici un pylône, tient en termes de charges. On fait des calculs pour vérifier qu'il ne risque pas de ployer sous le poids des nouveaux équipements", précise le technicien. L'installation a d'ailleurs nécessité l'intervention d'une grue. Pourtant, l'antenne 5G est beaucoup plus compacte que ses prédécesseures. "On a réussi à miniaturiser les composants. Et puis elle ne fonctionne pas comme une l'antenne 4G", souligne Jérôme Tricoire.

"L'antenne 4G envoie un signal tout autour d'elle dans son rayon d'action. L'antenne 5G est intelligente : elle identifie votre téléphone et envoie un faisceau unique vers lui. C'est pour ça que le débit est quatre fois supérieur qu'en 4G", détaille Marc Blanchet, directeur technique et des systèmes d'information d'Orange. Ce fonctionnement permet de mieux répartir le réseau en traitant les demandes de connexion au cas par cas. "On utilise moins de fréquence et on dépense moins d'énergie. En plus, quand elle n'est pas sollicitée, la nuit par exemple, l'antenne se met en veille."

Un réseau propulsé par la fibre optique

À l'étage du dessous, l'amas de fils qui descend des antennes est relié à un local technique, où est établi le relais entre le signal de l'antenne et le cœur du réseau, centre névralgique sous-terrain par lequel passent tous les appels et toutes les connexions Internet. "Si vous êtes à Paris et que vous appelez quelqu'un à Marseille, votre téléphone se connecte à l'antenne parisienne la plus proche. Elle capte le signal qui est ensuite transféré au cœur du réseau pour ressortir dans une autre antenne à Marseille qui, à son tour, va chercher le mobile que vous essayez de joindre", explique Jérôme Tricoire. "En 5G, tout transite en fibre optique, ça va extrêmement vite."

La 5G cohabite donc avec les réseaux plus anciens, la 4G bien sûr, mais aussi la 3G et la 2G, qui utilisent des technologies et des câbles différents. En haut du panneau électrique, une sorte de disjoncteur permet d'activer et désactiver manuellement les communications. "Toutes nos installations ont des batteries de secours en cas de coupure électrique", assure Jérôme Tricoire. Ce site particulier est également très sécurisé avec surveillance vidéo 24h/24h, détecteur d'ouverture de la porte du local et capteurs pour identifier en temps réel des anomalies.

Inquiétude sur la puissance des ondes 5G

Des mesures de sécurité à la hauteur des craintes des opérateurs. Depuis avril, une centaine d'antennes-relais ont fait l'objet de dégradations en France, signe que la contestation est vive. Sans aller jusque là, les interrogations à propos des effets des ondes sur la santé et l'environnement alimentent le débat depuis plusieurs. A l’image de cette antenne où se superposent 2G, 3G, 4G et 5G, la multiplication des ondes inquiète certaines mairies. À Grenoble, Bordeaux ou encore Lyon, les maires ont demandé aux opérateurs de ne pas activer la 5G avant la publication du rapport sur l’effet des ondes de l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, attendu au printemps 2021.

"Les bandes de fréquence qu'on utilise pour la 5G sont des bandes que l'on connaît bien, depuis longtemps. Les nouvelles antennes ne vont pas émettre plus fort que les anciennes. On a des protocoles à respecter, des normes à appliquer qui sont les mêmes que pour la 4G", assure Marc Blanchet. Pour tenter de rassurer les sceptiques, le secrétaire d'État au Numérique Cédric O a indiqué qu'il y aurait, en 2021, 10.000 contrôles réalisés sur le niveau des ondes électroniques, soit trois fois plus qu'en 2020, et dont la moitié porteront sur la 5G.