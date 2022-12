Qu'est-ce que le sodium, ce métal d'avenir pour les batteries de véhicules électriques ?

Des batteries au sodium au lieu du lithium pour nos véhicules électriques. Ce sera bientôt une réalité, dès l’année prochaine si l'on en croit le fabricant chinois CATL, le plus grand producteur de batteries au monde, qui a annoncé être prêt pour les produire. Concrètement, qu'est-ce que cela change ? Europe 1 vous explique ce que le sodium peut offrir à nos technologies.

Un métal très réactif

Le sodium est un élément chimique, également appelé Na dans le tableau périodique. Il y en a en quantité dans les mers et les océans et il se retrouve également dans les bouteilles d'eau, le sel de table, les légumes ou encore le lait, où il y est dissout. Lorsqu'il est extrait, le sodium apparait sous la forme d’un métal mou de couleur argentée. Il est surtout très réactif, et c'est ce que les chimistes aiment chez lui. Comme chez son cousin, le lithium, il produit de grandes quantités d’énergie quand il est au contact de l’eau.

Sous sa forme métallique, le sodium est déjà utilisé dans l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques ou encore les pesticides.

Vers une voiture électrique accessible à tous ?

Dans la construction de batterie, le sodium est une mine d'or. Sa réactivité, certes moins forte que le lithium, reste précieuse pour les constructeurs : contrairement au lithium, le sodium est largement plus répandu dans la nature. Moins rare, il devient ainsi moins cher. Un véritable avantage quand on sait que les batteries représentent un quart à un tiers du prix d’une voiture électrique. Une aubaine pour Emmanuel Macron, qui avait réaffirmé sa volonté de rendre la voiture électrique accessible à tous en octobre dernier. Cela pourrait également relancer la course à l'électrique pour la France, puisque beaucoup de sodium se trouve dans ses sols. D'après les douanes françaises, en 2014, la France était nette importatrice de sodium, avec un prix moyen à l'import de 2.000 euros la tonne.

Pour l'instant, la Chine reste leader du marché mondial, et compte bien le rester réussissant à développer ces fameuses batteries au sodium, des décennies avant ce qui était attendu.