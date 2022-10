Comment la Chine domine-t-elle le marché mondial du lithium ?

Si la France veut se mettre au lithium, elle est encore bien loin derrière la Chine. D'ici 2025, Pékin pourrait fournir près de 20% des voitures électriques en Europe, et pour s’assurer sa place de leader mondial de la fabrication de batteries et de voitures électriques, la Chine investit dans des mines sur son sol et à l’étranger tout en assurant le raffinage du lithium sur son territoire.

Des subventions importantes de l'État

Actuellement, la Chine produit près de 75% de toutes les batteries au lithium du monde. Mais le métal ne vient pas de son sous-sol : les deux-tiers sont importés de mines qu'elle exploite à l'étranger, essentiellement au Chili, en Argentine et en Australie. 65% du lithium raffiné sort ensuite des usines chinoises. Deux entreprises, Tianqi et Gafeng, contrôlent à elles seules un tiers de la production mondiale.

L'industrie profite également de subventions importantes de la part du gouvernement chinois, y compris pour les investissements à l'étranger et l'achat de concessions minières. Si la Chine a soif de lithium, c'est qu'elle possède la moitié du parc mondial de véhicules électriques et qu'elle exporte une grande partie de sa production à l'étranger, essentiellement en Europe. Dès l'année prochaine, une nouvelle génération de batteries chinoises au lithium devrait permettre à ces véhicules d'atteindre une autonomie de 1.000 kilomètres, avec une charge rapide de seulement dix minutes.