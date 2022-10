Pourquoi les câbles sous-marins sont-ils devenus si essentiels ?

Si le wifi permet d'accéder à internet sans fil, il est en réalité impossible de surfer sur le web sans les 450 câbles qui tapissent nos océans. Internet n'est donc pas une technologie dématérialisée et ces kilomètres de câbles sous marins - 1,3 million précisément - nécessitent une attention toute particulière. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a demandé le renforcement de leur sécurité comme le révélait Europe 1 ce lundi. La distance cumulée de tous ces fils permet de réaliser 30 fois le tour du globe et 99% du réseau internet mondial transite par ces câbles.

Extérieurement, ils ressemblent à n'importe quel tuyau d'arrosage à l'intérieur desquels l'eau laisse place à la fibre optique. Des câbles devenus essentiels aujourd'hui.

La France, pays d'Europe le plus connecté

"Si vous sabotez un câble qui relie la France avec les États-Unis, vous allez réellement mettre en difficulté l'économie française, les flux, mais aussi l'accès au renseignement et notamment les renseignements militaires", explique Asma Mhalla, spécialiste des enjeux géopolitiques du numérique.

Avec ses grandes façades maritimes, la France est logiquement le pays d'Europe le plus connecté et la porte d'entrée du continent. Et il n'y pas que la côte ouest puisqu'à Marseille, huit câbles relient la France à l'Afrique et à l'Asie. En 2015, l'un d'entre eux avait été endommagé et 80% de l'Internet algérien avait été coupée pendant cinq jours.