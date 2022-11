Paris Games Week : le jeu vidéo, un atout dans le monde du travail

Fin de partie pour la Paris Games Week. Le plus grand salon de jeu vidéo français qui se tient à la Porte de Versailles, se termine ce dimanche. Si lors de cet événement le plaisir et le loisir dominent, le monde du travail, lui, n'est pas très loin. Aujourd'hui, mélanger le monde professionnel et celui du jeu vidéo peut devenir un atout auprès des recruteurs. Avec l'arrivée de certaines plateformes, le secteur du "gaming" s'est démocratisé et laisse place à l'imagination.

Twitch a démocratisé le jeu vidéo

C'est le cas d'Amélia Poulet qui travaille en marketing et communication et qui a opté pour une candidature originale. "Pourquoi ne pas le faire sous forme de jeu vidéo ? Vu que je suis passionnée par cet univers là", s'interroge-t-elle. Pour l'ancien chargé de recrutement Hugo Chabrouty, cette passion n'est plus taboue. "Le joueur de jeux vidéo était considéré comme quelqu'un de pas très sociable. Depuis quelques années, cette pratique sociale s'est démocratisée avec l'arrivée de plateformes comme Twitch et le phénomène du E-sport. Des championnats du monde sont organisés et on peut vivre en tant que joueur professionnel", détaille-t-il.

Développer certaines compétences

Ancien chargé de recrutement, il a aujourd'hui co-fondé une start-up pour aider des entreprises à embaucher des candidats en les faisant jouer à un jeu vidéo. Un loisir qui permet, d'après lui, de développer certaines compétences. "Cette technique va permettre d'améliorer le leadership, la capacité à avoir une bonne prise de décision et en étant rapide, une meilleure gestion du stress ou bien une meilleure capacité d'adaptation", souligne-t-il.

Ces compétences sont souvent recherchées par les entreprises qui se montrent à l'affût de méthodes originales de recrutement pour attirer les candidats.