Trois sites et applis pour s'orienter après le bac

Pour beaucoup de lycéens et leur famille, le mois de février marque l'heure des choix de formations sur la plateforme Parcoursup. Un casse-tête pour ceux qui sont parfois peu ou mal informés en matière d'orientation. Plus de quatre lycéens sur dix ne savent en effet pas quoi faire après le bac. Encore peu visibles, des innovations proposent pourtant de combler ce déficit en aidant les jeunes à découvrir le monde professionnel et à mieux connaître leurs envies. Europe 1 vous en propose trois, présentées par leurs fondatrices dans "La France Bouge".

"Weeprep", l'appli pour bâtir son projet d'orientation

"Souvent, l'orientation scolaire est traitée sous l'angle de l'information métier. On commence par la fin. Le premier bloc, c'est l'identité de l'adolescent, qui il est et ce qu'il veut être", constate au micro d'Europe 1 Laila Ducher, cofondatrice de l'application Weeprep, qui aide les adolescents de 11 à 18 ans à bâtir un premier projet d'orientation à travers la connaissance de soi.

Invitée de l'émission La France bouge présentée par Raphaëlle Duchemin, Laila Ducher explique que son application vise à "valoriser les compétences psycho-sociales" telle que "la créativité", "la responsabilité" ou encore "l'autonomie". Concrètement, Weeprep s'apparente à un tableau de bord qui intègre les réponses de l'élève afin qu'un adulte puisse l'accompagner au mieux. "C'est dans ce dialogue-là que va s'effectuer la réflexion à deux", indique-t-elle.

"Génération Zébrée", le site de la génération Z

Juliette Roubaud, co-fondatrice de Génération Zébrée, un site internet qui ambitionne d'accompagner la génération Z - les jeunes nés à partir de la fin des années 1990- à trouver sa voie, abonde. "L'idée, c'est de simplifier cette découverte du monde professionnel", raconte-t-elle. "Vous vous inscrivez et si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, on vous propose un test d'orientation, avec un test de personnalité", explique Juliette Roubaud.

En fonction des résultats du test, le site propose ensuite des métiers en cohérence avec le profil de l'utilisateur. Sur le modèle de l'application de rencontres Tinder, l'utilisateur peut renseigner les professions qui l'intéressent ou pas afin que le site fasse évoluer ses suggestions. Dans un second temps, les formations nécessaires pour exercer les métiers appréciés sont présentées à l'internaute.

Les contenus affichés peuvent prendre la forme de vidéos, par exemple des interviews de jeunes professionnels. "Cette idée nous est venue parce qu'on a eu une première expérience professionnelle en entreprise, deux start-up en l’occurrence. En arrivant en entreprise, on s'est dit : 'C'est fou le nombre de métiers dont on n'a jamais entendu parler avant, qui existent et qui sont pour certains hyper intéressants, et en plus, parfois, pour lesquels les entreprises cherchent à recruter", retrace la cofondatrice.

Depuis octobre, Génération Zébrée référence toutes les formations post-bac de France, qu'elles soient publiques ou privées. Environ 200.000 jeunes y auraient eu recours en 2019.

"My Job Glasses", pour mettre en relation étudiants et professionnels

Des milliers de jeunes intéressés (environ 100.000), c'est aussi le bilan de My Job Glasses qui les met en relation avec plus de 40.000 professionnels. La plateforme met en relation les étudiants en formations post-bac avec des professionnels pour permettre aux premiers d'aller voir, au plus près, à quoi ressemble un métier. Chaque rencontre dure une heure et a lieu dans la mesure du possible dans les locaux de l'entreprise ou, à défaut, par Skype. Le jeune est invité à venir avec ses questions pour en apprendre plus sur la société et ses métiers. Une manière de contrebalancer fait que "les jeunes vont assez peu souvent en entreprise", estime la cofondatrice de la plateforme Emilie Korchia au micro d'Europe 1.

Ces trois innovations ne sont pas les seules à essayer de séduire les jeunes. Créé en 2013, le réseau social JobIRL permet aux 14-25 ans d'échanger avec des communautés sur plus de 800 métiers. La start-up JobTeaser propose, elle, des offres d'emploi émises par 70.000 entreprises et a convaincu environ 600 universités. Enfin, Mon Salon Etudiant permet aux jeunes de participer à des conférences et de discuter avec des professionnels via leur tablette. Ou encore de visiter des salons sur l'orientation... depuis leur canapé.