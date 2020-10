Jeux vidéo : un mode de jeu de FIFA fait polémique

Il a beau être l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde chaque année, le célèbre jeu de football FIFA, et plus particulièrement sa dernière édition, fait polémique. Car l'un de ses modes de jeu, le mode FUT, se trouve à la lisière du jeu d'argent et du jeu de hasard. Un avocat français a ainsi porté plainte contre l'éditeur du jeu, dénonçant notamment les risques pour les mineurs.

Le but de ce mode de jeu est de collectionner les cartes virtuelles représentant des joueurs de foot célèbres, pour constituer la meilleure équipe possible. Mais quand on achète ces cartes, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Certains joueurs dépensent ainsi des centaines, voire des milliers d'euros, pour acheter des cartes et avoir la meilleure équipe. En plus d'être injuste et d'inciter massivement à la dépense, FIFA utiliserait ici les codes des jeux de hasard de type casino. C'est en tout cas ce que dénonce Me Morant Lahouazi, à l'origine de la plainte contre Electronic Arts.

"On a pris le sport le plus joué au monde, on l'a mis dans une console, et on y applique les règles du casino en ligne. Et on donne ça à des mineurs, sans aucune régulation sur le sujet", s'indigne-t-il au micro d'Europe 1. "On est dans un système où en deux ou trois clics, on a dépensé 99,99 euros."

Le mode de jeu est interdit en Belgique et aux Pays-Bas

Aujourd'hui, on compte des centaines de milliers d'accros à ce mode de jeu décrié. Un mode de jeu d'autant plus polémique que les cartes à accumuler une année ne sont plus valables pour la nouvelle version du jeu l'année suivante.

En France, le législateur ne s'est pas encore penché sur la question. C'est en revanche le cas en ce moment même en Angleterre et aux Etats-Unis. Le mode de jeu est déjà interdit en Belgique et aux Pays-Bas.