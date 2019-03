Informatique : un Français, un Britannique et un Canadien lauréats du prix Turing

Trois spécialistes en intelligence artificielle, le Français Yann LeCun, le Britannique Geoffrey Hinton et le Canadien Yoshua Bengio, ont reçu mercredi le prix Turing, l'équivalent du Nobel pour les informaticiens.

Un prix d'un million de dollars. "L'intelligence artificielle est aujourd'hui l'un des domaines de la science dont la croissance est la plus rapide et l'un des sujets dont on parle le plus dans la société", a déclaré Cherri Pancake, présidente d'ACM sur le site de l'association. "La croissance de l'IA et l'intérêt qu'elle suscite sont dus, en grande partie, aux progrès récents de l'apprentissage profond dont Bengio, Hinton et LeCun ont jeté les bases".

Du nom du mathématicien britannique Alan M. Turing, le prix est doté d'un million de dollars et est parrainé par Google. Décerné par l'Association for Computing Machinery (ACM), le Turing récompense les trois lauréats pour leurs travaux sur l'apprentissage profond.

Des travaux sur l'apprentissage profond. Le "deep learning" (ou "apprentissage profond") permet à des machines d'effectuer des tâches complexes pour lesquelles elles ont été entraînées, comme la reconnaissance vocale ou visuelle. Cet apprentissage s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels, des systèmes informatiques modelés sur ceux de l'homme.

Yann LeCun est directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook qu'il a rejoint en 2013 et professeur à l'Université de New York. Il est le deuxième Français distingué par ce prix après Joseph Sifakis en 2007. "Mes félicitations les plus chaleureuses à Yann LeCun qui vient de recevoir le prix Turing : une nouvelle illustration de l'excellence de l'école française d'informatique", a tweeté le président français Emmanuel Macron.

La France a les atouts pour être un leader mondial de l’intelligence artificielle. C’est l’une de nos priorités, du plan IA à la formation au numérique à l’école. Ne relâchons pas les efforts. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 mars 2019

Yoshua Bengio est directeur scientifique à l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (Mila). Geoffrey Hinton est lui chercheur chez Google et professeur au département d'informatique de l'Université de Toronto.